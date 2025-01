Djuric: "Parma scelta facile, ho visto individualità forti"

"Parma è stata una scelta semplice. Il direttore Mauro Pederzoli e l'allenatore Fabio Pecchia mi hanno contattato e ho sentito l'importanza che mi hanno dato come calciatore e come ha detto il direttore anche come uomo, quindi, è stata una scelta facile arrivare in un Club importante come questo e con una grande storia. Il mio obiettivo personale è lo stesso del Parma. Adesso bisogna guardare a corto raggio. Poi per il futuro, ripeto, io sono qui per dare una mano ai ragazzi e comunque crescere tutti insieme come gruppo che poi è l'obiettivo della società". Sono le prime parole del nuovo acquisto del Parma Milan Djuric nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Per me è difficile dire quale possa essere il problema del Parma, ma so che durante il campionato ci sono periodi in cui si fa più fatica e altri momenti in cui tutto viene più facile. In mattinata ho svolto il mio l'allenamento e ho visto una squadra con tante individualità forti, una squadra che ha forza e l'allenatore con lo staff che curano ogni minimo dettaglio. Questi sono presupposti per ripartire al meglio. L'obiettivo finale è conquistare più punti possibili".