Direttore sanitario Spallanzani: "De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno bene, presto a casa"

DIRETTORE SANITARIO SPALLANZANI

Il professor Vaia: "Sono giovani, quando presa in tempo il virus si sconfigge"

Il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale 'Spallanzani' di Roma", ha fatto il punto sulle condizioni di Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi, recoverati per Covid nei giorni scorsi: "De Rossi fortunatamente sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi. Tra pochi giorni potranno andare a casa. Sono giovani, avevano bisogno di ricovero ma quando questa malattia si prende in tempo viene rapidamente sconfitta".

"Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, è prepotente con i piu' anziani" le sue parole ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. L'attuale collaborato di Roberto Mancini e Lady Inzaghi erano stati ricoverati perché a rischio polmonite.

Il professore apre, poi, all'idea di vaccinare i calciatori che dovranno giocare gli Europei di calcio. "Il confine tra privilegiati e popolazione sensibile è un confine molto sfumato. La polemica sta diventando stantia. Tutti hanno bisogno di essere vaccinati, anche i giovani, ma con poche dosi vanno fatte delle scelte - ha aggiunto -. Io penso che se vogliamo dare un senso agli Europei e al mondo del calcio, tutti gli italiani consentirebbero a un piccolo gruppo di calciatori, 30 persone, di essere vaccinato per poter giocare in tranquillità. Non mi sembrerebbe affatto uno scandalo".