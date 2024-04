Dieci squadre italiane nelle coppe europee 24/25: si può. Decidono Atalanta, Roma e Fiorentina

STAGIONE 24/25

Fari puntati sulle tre italiane tra Europa League, Conference League e Serie A

Dieci squadre italiane nelle coppe europee della stagione 2024/25: uno scenario difficile ma tutt'altro che impossibile. I successi di Atalanta e Roma in Europa League di giovedì sera, unito al pareggio della Fiorentina in Repubblica Ceca (i gigliati si giocheranno la qualificazione col Plzen in casa, ossia sul campo amico) hanno aumentato le chance di un'Italia stra-rappresentata fuori dai propri confini a partire da giugno in poi. Certo, guardando l'attuale classifica, è necessario che i giallorossi o la truppa di Gasperni crollino da qui alla fine e che i gigliati di Italiano conservino l'attuale decima posizione in classifica, non di più.

Ma andiamo con ordine e analizziamo concretamente lo scenario. Le sei squadre in Champions League sarebbero le seguenti: Inter, Milan, Juventus e Bologna (in rigoroso ordine di classifica) con l'aggiunta di Atalanta e Roma. Una grazie al ranking e l'altra per la vittoria dell'Europa League (a patto che concluda in Serie A fuori dai primi otto posti). Tre in Europa League, ossia Lazio, Napoli e Fiorentina, quest'ultima alzando al cielo la Conference League e contemporaneamente in nona o decima posizione in campionato). In Conference League invece ci finirebbe il Torino, issato all'ottavo posto (come adesso se freezzassimo la classifica). In sostanza è necessario che Atalanta o Roma, con l'aggiunta della Fiorentina, finiscano la stagione regolare della Serie A fuori dalle prime otto posizioni.

LA CLASSIFICA IDEALE PER L'EN-PLEIN DELL'ITALIA

1) Inter (Champions League)

2) Milan (Champions League)

3) Juventus (Champions League)

4) Bologna (Champions League)

5) Atalanta/Roma (Champions League grazie al ranking Uefa)

6) Napoli (Europa League)

7) Lazio (Europa League)

8) Torino (Conference League)

9) Atalanta/Roma (Champions League grazie alla vittoria dell'Europa League)

10) Fiorentina (Europa League grazie alla vittoria della Conference League)