L'Italia consolida il primato nel Ranking Uefa: vicina la certezza delle 5 squadre in Champions

LA CLASSIFICA

Blindato il primo posto azzurro: ora seconda è la Germania che ha scavalcato l'Inghilterra

© afp L'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League regala all'Italia la quasi certezza di avere 5 squadre nella prossima edizione della Champions: la clamorosa vittoria dell'Atalanta a Liverpool, la vittoria della Roma sul Milan a San Siro (il derby assicura la presenza di una italiana in semifinale) e il pareggio della Fiorentina col Viktoria Plzen hanno consolidato il primato azzurro nel Ranking Uefa, consolidando oltretutto questo primo posto, allungando sulle concorrenti, con la Germania seconda copo aver scavalcato l'Inghilterra ora terza.

Una certezza che a questo punto potrebbe/dovrebbe arrivare già settimana prossima con i match di ritorno. Se infatti l'Atalanta non perderà a Bergamo contro il Liverpool e la Fiorentina vincerà contro il Viktoria Plzen, l'Italia potrà contare ufficialmente su 5 squadre nella prossima Champions . Un risultato che potrebbe, a dire il vero, anche concretizzarsi prima, nella due giorni di Champions, in base ai risultati delle squadre inglesi e di quelle tedesche impegnate in coppa.

Questa la classifica del Ranking Uefa

ITALIA, 18.428 (quattro squadre rimaste)

GERMANIA, 16.785 (tre squadre rimaste)

INGHILTERRA, 16.750 (cinque squadre rimaste)

SPAGNA, 15.062 (tre squadre rimaste)

FRANCIA, 14.750 (tre squadre rimaste)