Nelson Dida è soddisfatto per il nuovo corso del Milan. "È una sensazione molto bella vedere i rossoneri che si ristrutturano e danno vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani (il Diavolo ha acquistato Duarte che va ad aggiungersi a Paquetà ndr) . È qualcosa che mi piace perché erano passati un po’ di moda. Spero diano un grande contributo per far tornare il Milan agli alti livelli dove merita di stare", le parole dell'ex portiere alla Gazzetta dello Sport.