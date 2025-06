Dida: "Ancelotti può fare tanto per il Brasile, Allegri grande tecnico"

"Ancelotti? Lo conosciamo tutti, è un grandissimo allenatore e può davvero fare tanto per il Brasile. E' già partito bene senza subire gol in due gare, ora avrà tempo, visto che la qualificazione è archiviata, per preparare bene il Mondiale". Così Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, tra i protagonisti della Tennis Vip Cup che si sta disputando in questi giorni al Veridia Resort di Chia. "Allegri? Anche lui è un grande allenatore che ha già vinto col Milan, conosce l'ambiente, lui sa che quando alleni lì giochi sempre per vincere", ha aggiunto Dida soffermandosi anche su Maignan. "E' un gran portiere, se resta può essere davvero importante per il nuovo corso del Milan - ha sottolineato - Donnarumma? Lui è sempre stato fortissimo, lo era anche ai tempi del Milan. Ha vinto la Champions League e sta facendo benissimo. Sono felice, ogni tanto lo sento e lui vuole sempre vincere".