Di Lorenzo: "Stagione post scudetto diversa, con Conte c'è continuità"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni della Lega Serie A per commentare il momento del Napoli e riflettere sulla stagione in corso: "Giocare con il tricolore sul petto è molto bello. L'annata dopo lo scudetto è sempre affascinante ma anche complicata. Quest'anno, però, rispetto a due anni fa, siamo più fiduciosi perché in panchina c'è ancora Conte e questo vuol dire che c'è una continuità di progetto e un legame con ciò che abbiamo fatto lo scorso anno, questo rende più facile il lavoro anche ai nuovi arrivati".