Di Gregorio: "Questa serata serviva a tutti, il percorso è quello giusto"

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Cagliari. "Vlahovic? Sicuramente Dusan ha bisogno dei gol perché è un attaccante vero e anche noi abbiamo bisogno dei suoi gol. Se lo merita, per quello che dà durante la settimana e noi facciamo sempre il tifo per lui. Siamo partiti con un piccolo spavento, poi le cose sono andate per il verso giusto e sono contento. Bella serata, ce lo meritavamo e dobbiamo continuare così. Una serata come questa serviva a tutti, però abbiamo visto anche dopo il City. Dobbiamo lavorare come facciamo, questo è un gruppo che si impegna e dobbiamo proseguire in questa direzione. Il gruppo è giovane, anche io in primis non ero abituato a giocare ogni 3 giorni e a vestire questa maglia. Bisogna fare un percorso, credo che la direzione sia quella giusta. C'è poco tempo, continuiamo ancora più forte. Dobbiamo fare tanto, ma il gruppo lavora tanto e da quel punto di vista sono tranquillo".