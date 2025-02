Di Francesco: "Venezia a Genova per tornare alla vittoria. Su Ben Yedder ha deciso la società"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa della sfida di lunedì sera a Marassi contro il Genoa: "Vedo una squadra determinata e vogliosa di andare a riprendersi ciò che ha lasciato per strada, sapendo che il tempo è tiranno. Sappiamo che sarà difficile, il Genoa ha un fortino in casa". Dopo una lunga riflessione, la società ha deciso di non tesserare l'attaccante francese Ben Yedder: "È difficile valutare un giocatore fermo da 7 mesi. Non era fisicamente al top, ma tecnicamente non si discute. La società ha deciso così". In casa del Genoa, battuto all'andata al Penzo, i lagunari cercheranno la prima vittoria in trasferta della stagione: "Quello zero nella casella specifica mi pesa molto, ma al di là di dove, dobbiamo tornare alla vittoria anche lontano da Venezia"