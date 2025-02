Derby Milan-Inter: curve senza coreografie, solo cori e tifo

'Welcome to inferno' recita lo slogan sui maxi schermi di San Siro prima del derby tra Milan e Inter, ma questa volta di clima infernale al Meazza c'è davvero poco. In polemica con le società e con le autorità, vista l'inchiesta della procura milanese, nelle due curve anche questa volta non ci sono le tradizionali coreografie che hanno reso storicamente colorata la stracittadina. Nella Curva Nord dell'Inter sventolano bandiere nerazzurre e con i colori tradizionali del club, il nulla assoluto invece nella Curva Sud milanista. Neanche una bandiera, nessuno striscione solo cori e tifo per la squadra. I decibel sono saliti nel pre partita per salutare l'idolo Andriy Shevchenko, inserito nella hall of fame del club. Prima della gara, invece, i supporter rossoneri della curva sono entrati allo stadio in corteo tra canti a fumogeni.