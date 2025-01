Derby di Torino verso sold out, oltre 25mila spettatori

Torino e Juventus non stanno di certo vivendo un periodo positivo nei risultati sul campo, eppure sotto la Mole c'è grande attesa per il derby di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino. "La Curva Maratona ha registrato il sold out dopo poche ore di vendita e rimangono gli ultimissimi tagliandi nel resto dello stadio: siamo già oltre 25.000" fa sapere il club granata in una nota ufficiale. Anche il settore ospiti dedicato ai tifosi bianconeri è andato esaurito, sui canali ufficiali è possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili in curva Primavera, nei distinti e in tribuna.