Derby di Milano e Juve-Inter già in agosto! Ecco dove e quando

Grande antipasto di campionato in agosto in Australia. Dopo il no per Milan-Como, i rossoneri ci andranno in amichevole ma la squadra di Allegri non sarà l'unica: ci saranno infatti anche Inter, Juve e Palermo. Manca ancora l'ufficialità del programma, ma, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il 5 agosto a Perth andrà in scena il derby mentre l'8 agosto, sempre a Perth, è in programma la supersfida tra Juve e Inter. Nessun confronto tra rossoneri e bianconeri, mentre l'11 la formazione di Spalletti se la vedrà con il Palermo.