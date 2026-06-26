Dembélé sembrava un problema invece è diventato una straordinaria soluzione, Maignan si conferma pararigori

Primo posto nel girone, come era facilmente prevedibile. La Francia ha rispettato piani e pronostici ma ha anche mandato un messaggio chiaro a tutti i rivali di questo Mondiale: non c’è bisogno che i quattro tenori (Mbappè, Douè, Dembelè e Olise) siano tutti al cento per cento contemporaneamente. Ne bastano un paio da 7 in pagella e un paio da 6, qualunque sia l’avversario. Si può vincere anche senza i gol di Mbappè (solo una traversa dopo ventidue secondi di gioco), partecipa invece Douè con il 4-1 finale.