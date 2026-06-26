Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4: Dembelé show, tripletta e primo posto nel girone

Punteggio pieno per la Francia, che fa tre su tre nell’ultima giornata del gruppo I piegando la Norvegia 4-1. Mbappé è subito protagonista con una traversa colpita, poi però la stella della serata è Ousmane Dembelé. Al 7’ il Pallone d’Oro raccoglie l’assist di Mbappé e fa 1-0, poi al 20’ (sempre su apertura dell’attaccante del Real Madrid) si inventa un eurogol per il raddoppio. Gli scandinavi reagiscono rabbiosamente, e sul calcio d’inizio subito successivo riescono ad accorciare le distanze con il destro secco dopo una finta di Aasgaard, al 21’. Il talento dei transalpini è smisurato, e al 32’ Dembelé completa la sua straordinaria tripletta, questa volta innescato da Tchouameni. A fine primo tempo gli uomini di Deschamps (assente per la scomparsa della mamma) sono avanti di due gol, ma a inizio ripresa la Norvegia non molla: Bobb conquista un calcio di rigore, ma dal dischetto al 50’ Strand Larsen (scelto al posto di Haaland, in panchina 90’) viene neutralizzato da una grande parata di Maignan. I francesi gestiscono di fatto fino alla fine, anche se Mbappé cerca con insistenza il gol. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Desiré Doué, che trova il suo primo gol in questo Mondiale. La Francia vince 4-1 e si prende il primo posto nel girone, Norvegia seconda ma comunque viva e attiva.