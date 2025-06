Deloitte, ricavi Serie A crescono di 2,9 mld in stagione '23-'24

Nonostante la Ligue 1 si sia ridotta da 20 a 18 club all'inizio della stagione, i ricavi aggregati dei club sono cresciuti del +7%, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro nel 2023/24. Questo aumento è stato in gran parte attribuito all'aumento delle distribuzioni non ricorrenti derivanti dall'investimento da 1,5 miliardi di euro di Cvc in una filiale commerciale della Ligue de Football Professional nel 2022, che vengono riconosciute dai club della Ligue 1 come ricavi, un approccio contabile diverso da quello adottato in altri Paesi. Pertanto, i ricavi commerciali aggregati (1,6 miliardi di euro) hanno rappresentato oltre il 60% dei ricavi totali dei club di Ligue 1. I club della Bundesliga invece hanno generato 3,8 miliardi di euro di ricavi totali, in calo dell'1% rispetto alla stagione precedente. Le entrate commerciali (1,7 miliardi di euro) rappresentano ancora il maggior contributo (46%) ai ricavi totali dei club della Bundesliga. Complessivamente, i club dei cinque grandi campionati europei hanno registrato un utile operativo aggregato (0,6 miliardi di euro) per la seconda stagione consecutiva, mentre il rapporto salari/ricavi aggregato è sceso dal 66% al 64%, nonostante la crescita dei costi salariali in tutti i cinque grandi campionati, a eccezione della Liga.