Del Piero: "Mondiale per club sarà evento molto bello"

"Tutte le cose nuove hanno un fascino particolare, ma anche qualche curiosità, nel bene e nel male. Credo che riuscire a mettere insieme i migliori club del mondo in quel momento in tutti i Paesi, sia un evento molto molto affascinante e sarà anche molto bello da vedere". Queste le parole dell'ex calciatore della Juventus e della nazionale campione del mondo nel 2006, Alex Del Piero, in merito al prossimo Mondiale per Club 2025 organizzato dalla Fifa. "Quando giochi contro una squadra contro cui hai giocato altre volte, in base alla competizione cambia il sapore. Sono molto curioso di vedere l'esito di questo e le partite, che saranno anche in campo neutro, nessuno avrà il favore di giocare in casa. Sarà molto molto interessante", ha aggiunto.