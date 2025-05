Saputo, lettera aperta alla città dopo la Coppa Italia: "Bologna, questa vittoria è tua"

"Quando arrivai dissi 'Datemi dieci anni e vi porterò in Europa'. E dopo 10 anni è successo. Ci voleva tempo". Dopo il primo trofeo da presidente, quella Coppa Italia che a Bologna mancava da 51 anni, Joey Saputo ha scritto una lettera alla città: "Mercoledì sera all’Olimpico ha vinto Bologna. Sul campo i nostri ragazzi, guidati da Vincenzo Italiano, sono stati fantastici e hanno meritato la vittoria. Ma i trentamila che hanno colorato lo stadio hanno fornito una spinta fondamentale, con una coreografia commovente e una partecipazione straordinaria per tutta la partita. Per questo voglio ringraziare uno ad uno tutti i bolognesi che hanno affrontato la trasferta di Roma e anche i tanti che hanno affollato le piazze e i locali di Bologna per tifare da lontano. Questa Coppa è la vostra Coppa, e questa storia bellissima che abbiamo scritto ha per protagonisti tutti i bolognesi. Perché We Are One non è solo uno slogan, è la strada che ci ha portato alla vittoria. Grazie di cuore".