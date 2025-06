De Zerbi: "Calcio italiano presuntuoso. Mai chiamato dai nerazzurri"

Roberto De Zerbi scatenato ai microfoni del podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan. In una lunga chiacchierata il tecnico del Marsiglia ha toccato diversi argomenti, parlando di Inter, della finale di Champions e del calcio italiano in generale. "Io all'Inter? Se n'è parlato, ma non mi hanno mai chiamato. Anche perché io è già da diverso tempo che ho iniziato a pianificare il lavoro con l'O.M., visionando giocatori e dialogando con la proprietà - ha voluto precisare l'ex allenatore del Brighton -. Quando prendo un impegno lo porto a termine. Mi dava fastidio prendere in esame di andare da un'altra parte". "Ma se mi sento tradito non c'è contratto che tenga. Nella vita non si sa mai, ma per ora no - ha aggiunto -. Poi se non ho indietro quello che dò, in termini di rispetto, onestà, me ne vado. Oppure va detto tutto per tempo, se il ciclo è chiuso".