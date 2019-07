Stephan de Vrij analizza così la sconfitta dell'Inter al termine dell'amichevole contro il Manchester United. "È una squadra di grande qualità, noi abbiamo fatto il nostro meglio, ma abbiamo molto da imparare e da migliorare da gare come questa. Stiamo giocando con un sistema di gioco diverso e queste partite servono per imparare a conoscerlo. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio in vista della stagione".