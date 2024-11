De Rossi: "Totti il più forte e affascinante. Vincere rende belli ma conta il percorso"

Su cosa lo affascina di più nello sport. "Per me il percorso è la cosa più affascinante, non ho vinto tantissimo a livello di club, ma ho vinto il Mondiale e non ricordo quel trionfo con più affetto e brividi rispetto all'Europeo del 2012 quando perdemmo in finale contro una squadra di marziani. Per me la vittoria non rende felici, ma intorno a me percepisco che chi vince può dire una parola in più".