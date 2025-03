De Rossi: "Sicurissimo che la Nazionale andrà ai Mondiali"

"Se torneremo ai Mondiali? Conosco bene il suo staff, hanno giocato bene tre tempi su quattro contro la Germania, al ritorno c'è stato un piccolo black out ma sono strasicuro che ci porteranno ai Mondiali. Anche nelle coppe europee il calcio italiano dall'Inter alla stessa Roma, il livello sta tornando magari non agli splendori di tanti anni fa ma ad un livello accettabile". Così il campione del mondo di Germania 2006, ed ex tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla cerimonia di consegna, presso il Salone d'Onore del Coni, dei riconoscimenti della 19/a edizione del 'Premio ASI Sport&Cultura',