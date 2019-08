Il Boca Juniors ha pubblicato l'anticipazione di un'intervista a Daniele De Rossi ai canali ufficiali della società argentina. "Perché ho scelto il Boca? È un club grande, che vuole vincere e vuole fare le cose come si deve. Mi hanno mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo e la motivazione che ho per giocare a calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri nella maniera che piace a me", le parole dell'ex centrocampista della Roma.