Niente Mondiale per club per Kevin De Bruyne, che il 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il City. "Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso. Se mi infortunassi, che accadrebbe? Nessuno si prenderà cura di me a quel punto. Quindi è molto probabile che non ci giocherò più”, ha detto al Times.