Atalanta, anche Kolasinac rientrato dalle ferie post Mondiali

Dopo il rientro ieri del brasiliano Ederson con 4 giorni di anticipo, anche un altro nazionale dell'Atalanta reduce dai Mondiali americani, Sead Kolasinac, è tornato in sede a Zingonia. Il difensore della Bosnia ed Eerzegovina ha in programma in giornata le visite mediche oltre ai test di valutazione e profilazione. La Bosnia è stata eliminata ai sedicesimi dagli Usa lo scorso 2 luglio. I primi nazionali a tornare dalle ferie di tre settimane dopo la rassegna iridata sono stati giovedì l'olandese Marten de Roon, l'ivoriano Odilon Kossounou, subito in campo, e lo svedese Isak Hien in riabiltazione da una lesione al tendine della coscia sinistra. Mancano all'appello il croato Mario Pasalic, il ghanese Kamaldeen Sulemana e il belga Charles De Ketelare, ultimo a concludere i Mondiali, eliminato ai quarti di finale dalla Spagna campione.