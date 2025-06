Dalla Juventus al Pallone d'oro, Platini racconta i suoi 70 anni

In cinque anni con la maglia della Juventus, Platini ha collezionato 147 presenze mettendo a segno anche 68 gol. Difficile per il francese scegliere il miglior momento in bianconero "Sono stati 5 anni di grande bellezza per me - ha detto - Più semplice, purtroppo, è isolare il momento più brutto. L'Heysel è una pagina tragica per me, come per te (riferito a Marco Tardelli, autore dell'intervista e suo ex compagno di squadra). È davvero complicato parlarne: mi fa stare malissimo pensare che alcuni tifosi sono venuti per vedermi e non sono più tornati a casa".