Juve, nessun infortunio per Alajbegovic con la Bosnia: come sta

Allarme rientrato e sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Kerim Alajbegovic, uscito dolorante dal match di Nations League contro la Svezia dopo aver firmato il gol decisivo.
Nonostante i timori per i fastidi alla coscia destra accusati durante la partita, gli esami di accertamento strumentale a cui si è sottoposto il bosniaco hanno escluso qualsiasi tipo di lesione o sovraccarico muscolare, confermando che il cambio è stato dettato da semplici crampi e da una scelta meramente precauzionale del commissario tecnico Sergej Barbarez, il quale ha spiegato: "Kerim aveva i crampi, ma non voleva lasciare il campo. Alla fine abbiamo scelto di richiamarlo in panchina per non correre rischi".