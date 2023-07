Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia

© ipp

Momento molto delicato per Wanda Nara e la famiglia Icardi. Stando a quanto trapela dall'Argentina, e in particolare a quanto riferito dal giornalista Jorge Lanata durante il suo programma radiofonico a ‘Radio Mitre‘, l’imprenditrice e procuratrice dell'ex attaccante dell'Inter sarebbe ricoverata presso la clinica Los Arcos dallo scorso mercoledì notte con forti dolori addominali e soffrirebbe, dalle prime analisi, di un’infiammazione della milza e di un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. Wanda Nara, che sarebbe dovuta partire per l’Europa per motivi di lavoro con Maurito e i figli, potrebbe insomma avere la leucemia.