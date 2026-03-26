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Dal Var allo stop ai 'casi Bastoni': la Fifa ha approvato cinque nuove regole in vista dei Mondiali

Gli arbitri davanti al monitor potranno togliere anche i calci d'angolo assegnati per errore

26 Mar 2026 - 17:35
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La Fifa ha approvato cinque nuove regole che si applicheranno a partire dal Mondiale che vedrà il via il prossimo 11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A partire dall'attesa modifica riguardante i secondi gialli che portano all'espulsione. Il Var potrà adesso intervenire e togliere il secondo cartellino così come non far battere un corner assegnato erroneamente dall'arbitro in campo.

A proposito di arbitri: i fischietti dovranno contare i secondi che i calciatori sostituiti impiegheranno per lasciare il campo. Se si andrà oltre il minuto il subentrante dovrà attendere 60 secondi prima di entrare lasciando così contemporaneamente la propria squadra in dieci. Inoltre per le rimesse dal fondo o laterali dovranno essere battute entro cinque secondi: chi impiegherà più tempo perderà il possesso del pallone.

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Inoltre è stata ribadita la norma che investe il capitano come unica figura autorizzata a parlare con l'arbitro. Chiunque altro proverà a chiedere spiegazioni, circondando il direttore di gara, riceverà il giallo. L'ultima novità riguarda gli infortunati: chi riceve cure in campo a seguito di uno scontro di gioco dovrà uscire e aspettare un minuto prima di tornare sul terreno di gioco.Regola che vale per tutti a eccezione di chi ha subito un fallo sanzionato con il cartellino giallo.

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