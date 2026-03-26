Dal Var allo stop ai 'casi Bastoni': la Fifa ha approvato cinque nuove regole in vista dei Mondiali

La Fifa ha approvato cinque nuove regole che si applicheranno a partire dal Mondiale che vedrà il via il prossimo 11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A partire dall'attesa modifica riguardante i secondi gialli che portano all'espulsione. Il Var potrà adesso intervenire e togliere il secondo cartellino così come non far battere un corner assegnato erroneamente dall'arbitro in campo.