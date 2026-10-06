Dal Portogallo: "Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la nazionale"

Secondo quanto rivelato dal giornalista portoghese della CNN Rui Santos, Cristiano Ronaldo non indosserà più la maglia del Portogallo finché Jorge Jesus rimarrà alla guida della nazionale.
La spaccatura si è consumata a seguito dell'esclusione del quarantenne dalla sfida contro la Norvegia, decisione che ha spinto CR7 ad abbandonare il ritiro nel corso della sosta per le nazionali scatenando un polverone mediatico. Dal canto suo, l'ex allenatore dell'Al Nassr ha rivendicato con fermezza la propria linea gestionale spiegando che "all'interno della rosa tutti i calciatori sono uguali e nessuno può godere di privilegi speciali", posizione rafforzata dal bottino pieno di quattro vittorie in altrettante gare sulla panchina lusitana.
Nonostante il tecnico avesse provato a smorzare i toni definendo l'accaduto "acqua passata" e lasciando aperta la porta per una futura convocazione, Santos ha evidenziato come Ronaldo sia furioso per le parole pronunciate da Jesus in conferenza stampa, a conferma di un legame oramai compromesso in modo irreparabile.