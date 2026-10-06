Dal Portogallo: "Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la nazionale"

La spaccatura si è consumata a seguito dell'esclusione del quarantenne dalla sfida contro la Norvegia, decisione che ha spinto CR7 ad abbandonare il ritiro nel corso della sosta per le nazionali scatenando un polverone mediatico. Dal canto suo, l'ex allenatore dell'Al Nassr ha rivendicato con fermezza la propria linea gestionale spiegando che "all'interno della rosa tutti i calciatori sono uguali e nessuno può godere di privilegi speciali", posizione rafforzata dal bottino pieno di quattro vittorie in altrettante gare sulla panchina lusitana.