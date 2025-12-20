Dal 2028 Coppa d'Africa si disputerà ogni 4 anni, novità Nations League

A partire dal 2028 la Coppa d'Africa di disputerà ogni quattro anni e non più a cadenza biennale. Nasce inoltre una nuova competizione, l'African Nations League. Lo ha annunciato Patrice Motsepe, presidente della Confederazione Africana di calcio, in conferenza stampa in vista dell'inizio della Coppa d'Africa 2025, ospitata dal Marocco. Il nuovo programma prevede che dopo la Coppa d'Africa 2027, in calendario in Uganda, Kenya e Tanzania, si svolga un'altra edizione l'anno successivo, nel 2028, anziché nel 2029. La successiva Coppa d'Africa si svolgerà invece nel 2032. Nel 2029 entra così in calendario la prima edizione dell'African Nations League, che coinvolgerà 54 nazioni del continente, divise in quattro zone geografiche, con gare a settembre e ottobre prima delle finali a novembre. "Quello che succederà ora è che avremo l'equivalente di una Coppa d'Africa ogni anno - ha detto Motsepe - Avremo i migliori giocatori africani del mondo che parteciperanno e giocheranno ogni anno ai massimi livelli nel continente". La Coppa d'Africa andrà così ad allinearsi al Campionato Europeo organizzato dall'Uefa, la cui prossima edizione si svolgerà nel 2028.