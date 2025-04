D'Aversa: "Contro Fiorentina serve un Empoli più concreto"

"In questi giorni si è differenziato il lavoro, sappiamo che la partita di domani è mentalmente importante innanzitutto perché è un derby. Sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi, anche se hanno deciso di non seguirci. La Fiorentina sta facendo grandi cose, ma da parte nostra ci deve essere la volontà e la determinazione perché la nostra salvezza passa anche da questo. Lo spirito di giovedì ci può e ci deve portare al raggiungimento del nostro obiettivo". Così l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa parlando in conferenza stampa in vista della partita con la Fiorentina in campionato. Su cosa chiede in più domani alla squadra.