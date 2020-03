Cuadrado, regalo speciale per il suo sosia brasiliano

E' il sosia del Cuadrado juventino, ma Anderson Matheus Rodrigues de Castro, soprannominato Cuadrado o Quadrado per la sua somiglianza in campo e fuori con il colombiano, adesso ha un legame in più con il giocatore bianconero. Sì, perché da Torino è giunto un regalo inaspettato per l'attaccante che gioca nel Sao Caetano, formazione della seconda serie Paulista. Cuadrado, quello vero, gli ha fatto avere una maglia autografata e due paia di scarpe dopo essere diventati amici su Instagram.