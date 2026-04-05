Ct Italia, Attilio Lombardo svela: "A Mancini piacerebbe tornare, ha un debito"

I giornali sportivi: domenica 5 aprile 2026
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Getty Images
Nei giorni del totonome per il dopo Gattuso sulla panchina della Nazionale tra i nomi dei candidati è uscito anche quello di Roberto Mancini, che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa a Euro 2020, gode dell'appoggio di Malagò e anche del Ministro dello Sport Andrea Abodi, ma è anche lo stesso che nell'agosto 2023 rassegnò le dimissioni e salutò tutti per andare ad allenare in Arabia Saudita.
Dello staff che conquistò l'Europeo faceva parte anche Attilio Lombardo, all'epoca vice ct e oggi allenatore della Sampdoria, e proprio l'ex attaccante ha parlato così del possibile ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia nel corso della conferenza stampa prima della gara con l'Empoli: "Nessuno si aspettava di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva, mi dispiace molto. Credo che il movimento del nostro calcio a oggi sia inferire ad altri, abbiamo troppi pochi giovani di talento che giocano stabilmente tra Serie A e Serie B. Mi auguro che Mancini possa tornare in Nazionale, perché credo che abbia un debito: so che gli piacerebbe tornare in azzurro, così come gli piacerebbe tornare alla Sampdoria".
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa