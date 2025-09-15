Csa Capital lancia 'Football Exchange', accordo con la Juventus

Inoltre, per garantire oggettività, accuratezza e affidabilità, è stato introdotto 'VERA', l'indice proprietario sviluppato da Football Exchange che si basa su intelligenza artificiale e machine learning. Una delle caratteristiche principali di 'VERA', è l'addestramento avanzato su oltre 15 anni di dati storici, relativi a performance, statistiche e carriere di migliaia di calciatori e in grado di elaborare un'analisi multidimensionale, che integra variabili quantitative - come minuti giocati, goal, assist e rendimento fisico- con variabili qualitative - come ruolo, andamento della carriera e impatto sul club. L'indice opera in completa autonomia, senza intervento umano, e aggiorna i valori entro 24 ore dal termine di ogni partita ufficiale. I dati elaborati sono consultabili liberamente e gratuitamente, offrendo un benchmark unico per appassionati, professionisti e operatori del settore.