Calcio

Csa Capital lancia 'Football Exchange', accordo con la Juventus

15 Set 2025 - 14:26

A distanza di un anno dal debutto sul mercato, CSA Capital Market presenta ufficialmente Football Exchange, la nuova piattaforma che segna l'evoluzione del progetto Football Players Exchange. Dopo dodici mesi di sviluppo e miglioramento, Football Exchange è stata lanciata e resa disponibile agli utenti nella sua nuova veste, implementata e al tempo stesso semplificata. La piattaforma si presenta infatti oggi con una nuova interfaccia grafica, una user experience ridisegnata e la possibilità di accedere sia da desktop sia tramite app (iOS e Android). A questa versione aggiornata della piattaforma si aggiunge una importante partnership: la società è infatti diventata Official Partner di Juventus, rafforzando la credibilità del progetto e segnando l'inizio della sua crescita internazionale.

Inoltre, per garantire oggettività, accuratezza e affidabilità, è stato introdotto 'VERA', l'indice proprietario sviluppato da Football Exchange che si basa su intelligenza artificiale e machine learning. Una delle caratteristiche principali di 'VERA', è l'addestramento avanzato su oltre 15 anni di dati storici, relativi a performance, statistiche e carriere di migliaia di calciatori e in grado di elaborare un'analisi multidimensionale, che integra variabili quantitative - come minuti giocati, goal, assist e rendimento fisico- con variabili qualitative - come ruolo, andamento della carriera e impatto sul club. L'indice opera in completa autonomia, senza intervento umano, e aggiorna i valori entro 24 ore dal termine di ogni partita ufficiale. I dati elaborati sono consultabili liberamente e gratuitamente, offrendo un benchmark unico per appassionati, professionisti e operatori del settore.

Al centro del progetto la piattaforma di gioco, che consente agli utenti di puntare sull'andamento dei valori di mercato dei singoli calciatori e include un concorso che mette in palio oltre 750 premi l'anno: biglietti per le più importanti partite, maglie della propria squadra del cuore, esperienze esclusive, premi tecnologici e una Jeep Avenger.

Anthony Ampellio, Founder di Football Exchange, ha dichiarato "Dopo un anno di lavoro dedicato allo sviluppo, presentiamo oggi una piattaforma tecnologicamente avanzata, supportata da un indice proprietario basato sull'intelligenza artificiale e da una user experience di nuova generazione. La partnership con Juventus testimonia la solidità del progetto e ci proietta verso la fase di crescita internazionale. Sul fonte societario, inoltre, Football Exchange ha chiuso positivamente a inizio 2025 un aumento di capitale di circa 500.000 euro, con l'ingresso di nuovi investitori, e ha già programmato un nuovo aumento entro la fine dell'anno, rivolto a investitori professionali, qualificati e istituzionali".

