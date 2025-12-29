Ronaldo "Emiro" a Dubai: premio e Patek Philippe da 700mila euro (guadagnati in un giorno)

CR7 premiato a Dubai sfoggia un Patek Philippe da 705mila euro: in pratica un giorno di stipendio...
A Dubai Cristiano Ronaldo non brilla solo per i trofei. Premiato ai Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il fenomeno portoghese ha rubato la scena sfoggiando al polso l'ennesimo gioiello della sua collezione: un Patek Philippe Nautilus in oro bianco 18 carati tempestato di diamanti.
Il valore del cronografo (Ref. 5980/1400G) è stimato dagli esperti in circa 705mila euro. Una cifra da capogiro per i comuni mortali, ma non per CR7: con l'Al Nassr il suo stipendio tocca i 600mila euro al giorno. In pratica, quel pezzo unico di orologeria svizzera gli è costato poco più di 24 ore di allenamento.
Mentre arricchisce il suo garage e la sua bacheca (che vanta pezzi anche da 1,5 milioni come un Girard-Perregaux), Ronaldo continua a macinare record in campo. Con 13 reti in 14 presenze stagionali, è salito a quota 972 gol in carriera: il traguardo dei 1000 centri prima del ritiro (fissato indicativamente a 42 anni) è sempre più vicino.