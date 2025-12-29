Ronaldo "Emiro" a Dubai: premio e Patek Philippe da 700mila euro (guadagnati in un giorno)

Mentre arricchisce il suo garage e la sua bacheca (che vanta pezzi anche da 1,5 milioni come un Girard-Perregaux), Ronaldo continua a macinare record in campo. Con 13 reti in 14 presenze stagionali, è salito a quota 972 gol in carriera: il traguardo dei 1000 centri prima del ritiro (fissato indicativamente a 42 anni) è sempre più vicino.