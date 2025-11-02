Logo SportMediaset

Calcio

Criscito: "Liberare la testa e giocare da Genoa"

02 Nov 2025 - 17:00

Il Genoa ai genoani. Roberto Murgita e Domenico Criscito sono i tecnici ad interim della squadra rossoblù dopo l'esonero di Vieira e tra panchina e campo sommano centinaia di presenze e anni nel club più antico d'Italia. A loro il compito di risollevare domani col Sassuolo un Genoa ultimo. "Sappiamo cosa significa giocare nel Genoa-spiega Murgita-, Mimmo (Criscito) lo ha fatto anche da capitano e molto più di me. Io conosco bene l'ambiente, devi avere determinate caratteristiche per entrare nel cuore dei tifosi: devi spendere ogni energia su ogni pallone e sudare la maglia all'inverosimile, questo chiederemo alla squadra". I due tecnici hanno già guidato ieri un primo allenamento e oggi sarà già tempo di scelte. "La squadra dopo la sconfitta era un po' più triste ma è normale - dice Murgita -. Cancellare la gara precedente dalla testa è prioritario: la partita che abbiamo davanti è la partita da affrontare nel modo migliore, da Genoa. Ieri abbiamo visto buone cose in allenamento, hanno avuto una reazione. Questo è ciò che ci aspettiamo".

"Ho visto i ragazzi pronti a cambiare rotta-aggiunge Criscito-. Hanno fatto un allenamento intenso. Per noi domani la partita è importante, il Genoa ancora non ha vinto e fare una bella prestazione e portare punti a casa sarebbe molto bello. Sono contento ma non c'è tempo per emozioni o altro. Sono arrivato da ragazzino, ora dopo tre anni di settore giovanile ho questa opportunità. Ma ora conta solo domani". Di fronte un avversario non semplice come il Sassuolo. "Abbiamo chiesto alla squadra di liberare la testa. Sappiamo che i tifosi sono arrabbiati e dobbiamo portarli dalla nostra parte con prestazioni da Genoa. Piuttosto anche fare una partita brutta, ma essere efficace, dare tutto e anche di più e fare una partita da Genoa" ammette Criscito. "Si conoscono da due anni-conclude Murgita parlando degli avversari- ed hanno una struttura di gioco già consolidata con elementi di esperienza, hanno fisicità e velocità sugli esterni. Troveremo una squadra difficile da affrontare".

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

14:08
INTERVISTA GALEONE - LA TRIBU DEL CALCIO 2011/12 SRV

Calcio champagne, il paradiso Pescara e quella notte con Berlusconi

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

18:38
Torino, Baroni salta il derby con la Juve: "Rosso eccessivo, ma lo accetto"
18:36
Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia
18:09
Lecce, Di Francesco: "Affrontata la gara alla grande"
17:07
Morte Galeone: 1' silenzio in Parma-Bologna e Milan-Roma
17:00
Criscito: "Liberare la testa e giocare da Genoa"