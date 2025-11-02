Criscito: "Liberare la testa e giocare da Genoa"

Il Genoa ai genoani. Roberto Murgita e Domenico Criscito sono i tecnici ad interim della squadra rossoblù dopo l'esonero di Vieira e tra panchina e campo sommano centinaia di presenze e anni nel club più antico d'Italia. A loro il compito di risollevare domani col Sassuolo un Genoa ultimo. "Sappiamo cosa significa giocare nel Genoa-spiega Murgita-, Mimmo (Criscito) lo ha fatto anche da capitano e molto più di me. Io conosco bene l'ambiente, devi avere determinate caratteristiche per entrare nel cuore dei tifosi: devi spendere ogni energia su ogni pallone e sudare la maglia all'inverosimile, questo chiederemo alla squadra". I due tecnici hanno già guidato ieri un primo allenamento e oggi sarà già tempo di scelte. "La squadra dopo la sconfitta era un po' più triste ma è normale - dice Murgita -. Cancellare la gara precedente dalla testa è prioritario: la partita che abbiamo davanti è la partita da affrontare nel modo migliore, da Genoa. Ieri abbiamo visto buone cose in allenamento, hanno avuto una reazione. Questo è ciò che ci aspettiamo".