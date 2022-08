La Cremonese in difesa di Radu: "Abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra"

Esordio da incubo con la sua nuova maglia per Ionut Radu, che a meno di quattro mesi dal clamoroso errore di Bologna al 95' della sfida del Franchi si è portato il pallone in porta da solo regalando la vittoria alla Fiorentina. Un altro errore, arrivato al termine di una partita molto ben giocata dall'ex Inter, che rischia di pesare come un macigno sul morale del ragazzo e allora dopo le parole del tecnico Alvini nel dopogara arriva anche la presa di posizione 'ufficiale' della Cremonese, che sui propri social scende in campo in difesa del proprio numero uno.