Cremonese, Nicola: “Vardy ha un grandissimo spirito"

Davide Nicola è soddisfatto per il pareggio della sua Cremonese nel derby lombardo contro l'Atalanta. "Sono meravigliato dalla capriole di Vardy dopo il gol (ride, ndr)! I ragazzi hanno fatto una grande partita in un momento in cui non ci sono tutti. Abbiamo perso Bondo, Collocolo e Pezzella. Devo dire però che Vandeputte ha fatto un’ottima partita. Zerbin da mezzala è stato molto interessante. Mi è piaciuto lo spirito e a tratti anche il gioco. Contro squadre del genere è dura, andiamo avanti - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport - Un aggettivo per Vardy? Lui è questo, ha un grandissimo spirito e ama fare quello che fa, è un professionista di alto livello. Giocatori così non creano mai problemi, sono molto contento per lui ma anche per Sarmiento, Fiorillo e Faye, anche per Vazquez che è interminabile".