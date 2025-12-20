Cremonese, Nicola: "Recuperato il punto non preso a Torino"

"Venire a Roma contro la Lazio che ha nove clean sheet in sedici giornate e fare una fase difensiva così coraggiosa e una fase offensiva in grado di mettere in difficoltà la Lazio ci gratifica. Abbiamo recuperato il punto non preso la scorsa partita a Torino, ce ne sono tanti altri da fare". Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola dopo il pareggio all'Olimpico contro i biancocelesti. "A prescindere dal punto raccolto, oggi è importante riconoscere l'ottima partita fatta e capire che bastava un episodio per non ottenere nulla. Stiamo costruendo qualcosa di importante con la società senza alzare le aspettative - ha proseguito - Dire che si poteva fare di più non è il giusto percorso di crescita. La società è al primo anno e questo approccio che abbiamo avuto è motivo di orgoglio".