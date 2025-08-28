Champions: Ibrahimovic premiato con il President's Awards Uefa

Il presidente della Uefa Alexsander Ceferin, a pochi minuti dal sorteggio di Champions League che si tiene al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha consegnato a Zlatan Ibrahimovic il President's Awards Uefa. "Questo premio lo accolgo con grande onore, ringrazio il presidente Ceferin. Significa che ho fatto qualcosa in carriera, ho giocato con grandi club e giocatori. Un gol che ricordo più degli altri? Ho la mia top 10 che non è male, devo dire che non era male quello segnato a Buffon e anche quello contro l'Inghilterra... ", ha detto l'ex attaccante svedese, senior advisor del Milan.