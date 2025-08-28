Lecce, Di Francesco: "Preparati per fare male al Milan"

Esorcizzare il diavolo rossonero e regalarsi un venerdì sera da lupi. Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi, in un Via del Mare che si prepara a registrare il primo sold out stagionale, cercano l'impresa contro il Milan di Allegri. Forte della convincente prestazione offerta a Marassi, il Lecce prova a fare l'impresa contro i rossoneri che arrivano nel Salento, indisponibilità di Leao e Jashari a parte, con tanti interrogativi dopo la partenza ad handicap. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, preferisce non fidarsi dell'attuale momento degli avversari: "E' stata una sconfitta inaspettata quella della prima giornata - esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia - Nel precampionato avevano fatto molto bene, dando ottimi segnali. Normale che possono esserci situazioni interne che non conosciamo, mi aspetto un Milan arrabbiato". Il suo collega Allegri ha speso parole di elogio per il Lecce: "E' consapevole che il Via del Mare sia un campo difficile - prosegue Di Francesco - ma dobbiamo stare molto attenti perché loro sono in grado di ribaltare benissimo l'azione, soprattutto grazie alla loro capacità di inserimento degli esterni, una delle caratteristiche di Allegri. Domani avranno dalla loro delle assenze pesanti, ed è meglio che non ci sia Leao. Non penso alla forma attuale degli avversari, esistono gli episodi che possono cambiare la gara". Come preparare al meglio la gara contro una big del campionato: "Ho lavorato in una certa direzione - precisa il tecnico - sulla mentalità e sulla continuità, prendendo come esempio la gara disputata a Genova. Abbiamo preparato al meglio la gara per poter far male al Milan, con particolare attenzione alla fase difensiva". Con il mercato in entrata virtualmente chiuso, possibile l'esordio di qualche volto nuovo. Di Francesco non lo esclude: "Tutti stanno bene, sto facendo delle valutazioni e non escludo che qualcuno non possa partire dall'inizio, con Siebert, Sala e Stulic che hanno già i novanta minuti nelle gambe. Mi porterò dietro qualche dubbio, ma è un qualcosa che mi rende felice", conclude il tecnico del Lecce.