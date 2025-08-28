Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Preparati per fare male al Milan"

28 Ago 2025 - 18:21

Esorcizzare il diavolo rossonero e regalarsi un venerdì sera da lupi. Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi, in un Via del Mare che si prepara a registrare il primo sold out stagionale, cercano l'impresa contro il Milan di Allegri. Forte della convincente prestazione offerta a Marassi, il Lecce prova a fare l'impresa contro i rossoneri che arrivano nel Salento, indisponibilità di Leao e Jashari a parte, con tanti interrogativi dopo la partenza ad handicap. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, preferisce non fidarsi dell'attuale momento degli avversari: "E' stata una sconfitta inaspettata quella della prima giornata - esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia - Nel precampionato avevano fatto molto bene, dando ottimi segnali. Normale che possono esserci situazioni interne che non conosciamo, mi aspetto un Milan arrabbiato". Il suo collega Allegri ha speso parole di elogio per il Lecce: "E' consapevole che il Via del Mare sia un campo difficile - prosegue Di Francesco - ma dobbiamo stare molto attenti perché loro sono in grado di ribaltare benissimo l'azione, soprattutto grazie alla loro capacità di inserimento degli esterni, una delle caratteristiche di Allegri. Domani avranno dalla loro delle assenze pesanti, ed è meglio che non ci sia Leao. Non penso alla forma attuale degli avversari, esistono gli episodi che possono cambiare la gara". Come preparare al meglio la gara contro una big del campionato: "Ho lavorato in una certa direzione - precisa il tecnico - sulla mentalità e sulla continuità, prendendo come esempio la gara disputata a Genova. Abbiamo preparato al meglio la gara per poter far male al Milan, con particolare attenzione alla fase difensiva". Con il mercato in entrata virtualmente chiuso, possibile l'esordio di qualche volto nuovo. Di Francesco non lo esclude: "Tutti stanno bene, sto facendo delle valutazioni e non escludo che qualcuno non possa partire dall'inizio, con Siebert, Sala e Stulic che hanno già i novanta minuti nelle gambe. Mi porterò dietro qualche dubbio, ma è un qualcosa che mi rende felice", conclude il tecnico del Lecce.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Milan, per Jashari frattura composta del perone destro
19:06
Napoli, cambia speaker al Maradona: intrattenimento a società di Geolier
18:28
Champions: Ibrahimovic premiato con il President's Awards Uefa
18:21
Lecce, Di Francesco: "Preparati per fare male al Milan"
18:18
Genoa: Vieira ritrova Ekuban, possibile un cambio modulo