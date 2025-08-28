Italia U16, Azzurrini sconfitti 2-1 in amichevole contro Inghilterra

Termina con un'amara sconfitta il secondo test match della Nazionale U16 di calcio, che perde 2-1 contro l'Inghilterra al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, stesso risultato con cui l'Italia si era imposta allo Stadio delle Tre Fontane due giorni fa. Dopo il vantaggio inglese, firmato al 38' dall'attaccante dell'Aston Villa Oscar Johnson, gli Azzurrini trovano il gol del pari all'89' grazie al centravanti del Borussia Monchengladbach, Maximilian Donner, ma al 95' gli ospiti tornano definitivamente avanti con Joshua Abe, ala del Liverpool. "Abbiamo fatto una buonissima gara - sottolinea il tecnico Manuel Pasqual -, mostrando un calo fisico inferiore rispetto alla partita di due giorni fa. I ragazzi si sono impegnati al massimo e solamente una nostra piccola disattenzione nel finale ha permesso ai nostri avversari di vincere. La cosa positiva è che, anche quando siamo andati sotto, abbiamo continuato a proporre quello che abbiamo provato e riprovato in allenamento. Il bilancio di queste due partite è più che positivo, perché non è facile quando cambi allenatore, nonostante il sistema di gioco sia lo stesso che avevano in Under 15 con mister Battisti. I ragazzi hanno assimilato tanto, sia sul campo sia attraverso i video".