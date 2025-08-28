Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italia U16, Azzurrini sconfitti 2-1 in amichevole contro Inghilterra

28 Ago 2025 - 17:03

Termina con un'amara sconfitta il secondo test match della Nazionale U16 di calcio, che perde 2-1 contro l'Inghilterra al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, stesso risultato con cui l'Italia si era imposta allo Stadio delle Tre Fontane due giorni fa. Dopo il vantaggio inglese, firmato al 38' dall'attaccante dell'Aston Villa Oscar Johnson, gli Azzurrini trovano il gol del pari all'89' grazie al centravanti del Borussia Monchengladbach, Maximilian Donner, ma al 95' gli ospiti tornano definitivamente avanti con Joshua Abe, ala del Liverpool. "Abbiamo fatto una buonissima gara - sottolinea il tecnico Manuel Pasqual -, mostrando un calo fisico inferiore rispetto alla partita di due giorni fa. I ragazzi si sono impegnati al massimo e solamente una nostra piccola disattenzione nel finale ha permesso ai nostri avversari di vincere. La cosa positiva è che, anche quando siamo andati sotto, abbiamo continuato a proporre quello che abbiamo provato e riprovato in allenamento. Il bilancio di queste due partite è più che positivo, perché non è facile quando cambi allenatore, nonostante il sistema di gioco sia lo stesso che avevano in Under 15 con mister Battisti. I ragazzi hanno assimilato tanto, sia sul campo sia attraverso i video".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:03
Italia U16, Azzurrini sconfitti 2-1 in amichevole contro Inghilterra
15:55
Cremonese, Nicola: "Occhio al Sassuolo, squadra di qualità"
14:50
Torino, Ngonge: "Sogno un gol nel derby"
13:05
Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera
12:17
Juve, prosegue la partnership con Balocco: c'è il nuovo accordo