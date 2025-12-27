Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Nicola: "Dobbiamo lottare anche contro i campioni"

27 Dic 2025 - 22:46

La Cremonese si avvicina alla sfida di domani pomeriggio allo Zini contro il Napoli con rispetto ma anche con la consapevolezza di trovarsi di fronte a uno degli ostacoli più complicati del campionato. Lo ha ribadito anche Davide Nicola: "Il Napoli, insieme all'Inter, è tra le squadre più complete e strutturate della Serie A e guidata da un allenatore di grandissimo valore come Conte. Il successo in Supercoppa li rende ancora più entusiasti e i numeri certificano il divario che esiste con una formazione che ha traguardi così importanti". "Affronteremo una grande squadra, con giocatori abituati a questi livelli. In certe giornate però - ha aggiunto - può capitare di riuscire ad alzare ulteriormente la nostra competitività e domani dovremo trasformare tutto ciò che abbiamo costruito finora, moltiplicandolo, cercando di lavorare con serenità ma anche con enorme applicazione". Sulla situazione della rosa, l'allenatore ha spiegato che "Bianchetti è tornato disponibile, Vandeputte ha avuto l'influenza, ma contiamo di poterlo recuperare, anche se potrebbe non essere al meglio". Quanto all'importanza del pubblico, "Napoli è una realtà molto seguita, ma anche i nostri tifosi ci sono sempre stati, in casa e in trasferta. Domani il loro apporto sarà ancora più decisivo, soprattutto per trasmettere una sicurezza sana, mai presuntuosa". Infine, sull'intervento di De Laurentis presidente del Napoli: "Ha ragione a tenere alta l'attenzione. Quando una squadra è impegnata su più obiettivi ed è competitiva in ogni competizione la fame deve crescere sempre. La cosa più complicata è riuscire a mantenere alta la motivazione e l'umiltà nel lavoro quotidiano: è una delle grandi sfide del nostro mestiere. Anche le squadre più forti, se abbassano l'asticella, possono andare incontro a difficoltà. Per avvicinarci a certi livelli dobbiamo lavorare il doppio o il triplo, ma è una legge che vale per tutti". 

