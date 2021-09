CR7 truffato da un'agenzia di viaggi: sottratti 288mila euro

COLPO GROSSO

Rubate cifre importanti anche a Jorge Mendes, Nani e Manuel Fernandes

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Non solo per le prestazioni e i gol con la maglia dello United, ma anche per essere stato vittima di un raggiro piuttosto costoso. Secondo quanto riporta "Jornal de Notícias", il campione portoghese sarebbe stato truffato da una dipendente di un'agenzia di viaggi a cui aveva affidato le sue carte di credito e i rispettivi codici di accesso da febbraio 2007 a luglio 2010. Nel dettaglio, all'ex attaccante della Juve sono stati sottratti 288mila euro, valore corrispondente a 200 viaggi che Cristiano non ha mai effettuato. Getty Images

Ma non è tutto qui. CR7 non sarebbe infatti l'unica vittima della frode durata per ben tre anni. Nel mirino della dipendente dell'agenzia viaggi sono finiti anche il procuratore del campione portoghese Jorge Mendes e i calciatori Nani e Manuel Fernandes, a cui sarebbero spariti invece in totale circa 350mila euro.

La responsabile della truffa, un'impiegata 53enne, è stata condannata nel 2017 dal tribunale di Porto a una pena detentiva di quattro anni, successivamente sospesa, e al risarcendo economico del danno con pagamenti mensili al suo ex datore di lavoro, che nel frattempo a sua volta ha già rimborsato a Ronaldo & Co. le cifre sottratte con l'inganno.