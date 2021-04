Corsa Champions, la battaglia riparte già in settimana: due big match

CHE LOTTA

Giovedì si giocano: Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. La Juve affronta il Parma e il Milan il Sassuolo

Settimana dopo settimana, scontro dopo scontro, la Serie A modella la sua classifica. Ma mai, come quest'anno, sarà fondamentale ogni santa domenica per stabilire i 4 posti di Champions League. Aprile e maggio diranno chi potrà ambire all'Europa che conta davvero. La sconfitta della Juventus a Bergamo contro un'Atalanta sempre concreta e mai distratta ha cambiato il terzo posto, ora occupato proprio dai nerazzurri di Gasperini, mentre i bianconeri di Pirlo si sono tristemente accomodati in quarta posizione. Tristemente, perché triste è stato il gioco e triste è stato l'approccio e questo nonostante le buone occasioni avute. La Juve sembra in una fase di discesa e questo complica ancora di più i piani dei campioni d'Italia. afp

Lasciando l'Inter lì in testa a 75 punti, ecco il gruppone che si darà battaglia: Milan a 66, Atalanta a 64, Juve a 62, Napoli a 60, Lazio e 58 (con una gara da recuperare) e Roma quasi fuori dal discorso con 54.

Ma c'è l'infrasettimanale a far da guastatore con due scontri diretti pesantissimi, entrambi giovedì con il Napoli che incontra la Lazio e la Roma all'Olimpico con l'Atalanta.

La Juve, invece, riceve il demotivato Parma e il Milan il Sassuolo.

La classifica potrebbe ancora cambiare in attesa di un altro scontro decisivo: Lazio-Milan di lunedì 26 aprile.

Altra data da segnare in rosso sul calendario è quella del 9 maggio con uno Juventus-Milan da brividi.

C'è il capitolo Roma poi da considerare. La squadra di Fonseca ora ha la testa all'Europa League, ma in campionato avrà di fronte l'Inter il 12 maggio e il derby il 16.

Sempre il 16 faccia a faccia tra Pirlo e Conte all'Allianz. Ultima giornata sempre col botto: ci sarà Atalanta-Milan.