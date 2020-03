Coronavirus, Vlahovic: "La febbre si è alzata a 39 e ho capito"

Dusan Vlahovic ha scelto Instagram per raccontare ai suoi tifosi come si è accorto di aver contratto il coronavirus. "Stavo a casa, dormivo e mi sono svegliato sudato con la febbre, ho misurato la temperatura e avevo sui 37, ho preso una antipiretico e chiamato chi di dovere - ha spiegato -. La sera la febbre si è alzata fino a 39, sono andato all'ospedale ed è così che l'ho scoperto. Pensavo di non avere niente". "Comunque adesso sto bene", ha aggiunto.