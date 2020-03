Coronavirus: Ajax, l'ex Juve Poulsen in quarantena

E' sempre più allarme coronavirus anche nel calcio. L'ex centrocampista della Juve Christian Poulsen, attualmente vice allenatore di Ten Hag all'Ajax, è stato messo in quarantena insieme ad altri due membri dello staff del club olandese dopo essere stati a una festa di compleanno in cui era presente una persona poi risultata positiva al test del coronavirus. A riportarlo è 'De Teleegraf', La scorsa settimana l'Ajax ha affrontato in Europa League il Getafe, che giovedì giocherà contro l'Inter a San Siro nell'andata degli ottavi di finale.