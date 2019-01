Cori razzisti, Salvini: "Il Napoli sbaglia se si ferma"

10/01/2019

"Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti". Questa la replica a distanza del ministro dell'Interno Matteo Salvini al club azzurro, che aveva ribadito la linea dura. "Fa bene un campione come Seedorf a dire che se c'è un coro sbagliato, se ci sono fischi contro un bianco un nero un giallo un verde, la risposta non deve essere la chiusura ma devono essere gli applausi del 99% dei tifosi per bene".