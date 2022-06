Corea-Italia 20 anni dopo, Ahn: "Abbiamo meritato. Moreno? Le decisioni vanno accettate"

Ahn Jung-hwan torna a parlare, a distanza di 20 anni da quel Corea del Sud-Italia passato alla storia per il suo golden gol, che eliminò gli azzurri di Trapattoni agli ottavi, e per i fischi dell'arbitro Moreno: "Ho gli stessi ricordi di vent’anni fa - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. È stata una partita speciale per me e per il mio Paese. Nessuno credeva che potessimo riuscire a battere l’Italia. Dopo tutto questo tempo, si parla ancora delle decisioni arbitrali, ma credo basti guardare la preparazione che avevamo, il nostro modo di giocare. Hiddink (allora ct dei coreani, ndr) ci aveva reso una squadra forte sia fisicamente sia psicologicamente. Non avevamo paura di nessuno".

© Getty Images