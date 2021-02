Mondiale per club: la finale Tigres-Bayern Monaco in diretta giovedì alle 19 su Canale 20 e sul sito

MONDIALE PER CLUB

Giovedì 11 febbraio, in esclusiva assoluta su “20”, e in streaming su SportMediaset.it, la finale della "Coppa del Mondo per Club Fifa 2020" tra Tigres e Bayern Monaco. Messico contro Germania, Gignac contro Lewandowski. Ultimo atto del Mondiale per Club dall’esito apparentemente scontato, che potrebbe però riservare qualche sorpresa.

I messicani del Tigres, infatti, in semifinale hanno battuto contro i favori del pronostico i campioni della Copa Libertadores del Palmeiras, grazie a una rete su rigore del loro bomber Andrè Pierre Gignac e si sono guadagnati il pass per la finale dove affronteranno la grande favorita per la vittoria finale: il Bayern Monaco. L’attaccante francese è in Messico dal 2015 e con il suo stipendio da 4,5 milioni di dollari l’anno ha frantumato il record di giocatore più pagato nella storia del campionato messicano. Dall’altra parte tutto facile per i tedeschi, che in semifinale hanno battuto 2 a 0 gli egiziani dell’Al Alhy grazie a una doppietta del fenomeno Robert Lewandowski. L’attaccante polacco viaggia a una media impressionante: in questa stagione ha già realizzato 31 gol in 31 partite, giocate in tutte le competizioni tra club e nazionale.

La storia della Coppa del Mondo per Club risale al 1960, quando ancora di chiamava Coppa Intercontinentale e metteva di fronte la squadra campione della Copa Libertadores e quella della Coppa dei Campioni. Due partite, andata e ritorno, fino al 1980, quando si decise di giocare una gara unica in campo neutro, a Tokyo. Poi, nel 2005, la decisione della FIFA di cambiare il nome del torneo trasformandolo in Mondiale per Club e ampliando il ventaglio di squadre, includendo i team leader degli altri continenti. Fino a quel momento, il bilancio recitava 22 vittorie per il Sudamerica contro le 21 delle squadre europee. Oggi sono solo tre (con il San Paolo nel 2005, l’Internacional nel 2006 e il Corinthians nel 2012), i titoli conquistati dai sudamericani al Mondiale per Club, in diciassette edizioni. In cinque occasioni, il vincitore della Libertadores non ha neppure raggiunto la finale contro i rivali europei. La squadra che ha vinto più volte "Coppa del Mondo per Club", ça va sans dire, è il Real Madrid con ben sette successi.

Sulla rete diretta da Marco Costa, quindi, si decreta la vincitrice dell’edizione 2020, rinviata a quest’anno per la pandemia di Covid-19. Alle ore 16.00, infine, match tra le due eliminate in semifinale, Palmeiras e Al-Ahly, che si giocano il gradino più basso del podio.